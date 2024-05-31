Представители КНР намерены сотрудничать с саратовскими садоводами

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Вавиловский университет с рабочим визитом посетила делегация Китайской Народной Республики. Встреча прошла при поддержке АО «Корпорация развития Саратовской области».Основная цель мероприятия - развитие международного сотрудничества и взаимодействия между Вавиловским университетом и Институтом плодовых деревьев Шицзячжуаньской Китайской академии сельского хозяйства и лесного хозяйства провинции Хэбей, КНР.Для гостей была организована обзорная экскурсия по Вавиловскому университету. Они посетили музей «Саратовский калач», Медиацентр университета, учебный офис АО «Россельхозбанк», учебный центр компании «Лилиани», учебный центр АО «Росагролизинг» и кабинет-музей Н.И. Вавилова.В рамках официального визита прошел круглый стол с обсуждением перспектив сотрудничества и международного межвузовского взаимодействия.- Вавиловский университет - это более 11 тысяч студентов и слушателей, 4 факультета, колледжи и филиалы, уникальная производственная база. Вуз славится востребованными образовательными программами, научно-исследовательской работой, богатой инфраструктурой, научно-производственными комплексами. Например, УНПК «Агроцентр» - это высокотехнологичное тепличное хозяйство, оснащенное современным оборудованием и материально-технической базой для подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов ΑΠΚ, основным его направлением является выращивание овощных культур, - сообщил ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев.Сейчас за Агроцентром закреплено 65 га земли, из них 4 га плодового питомника, 4,9 га теплиц и др. Учеными вуза проведена адаптация технологии собственного производства сока прямого отжима под местное сырье.Основной темой круглого стола стало взаимное сотрудничество наших государств в области развития садоводства и плодоовощеводства. Китайские ученые рассказали о выращивании яблок в холодных районах провинции Хэбэй и обсудили с саратовскими садоводами вопросы выращивания здоровых, адаптированных к климатическим условиям саженцев и борьбу с вредителями.Сегодня садоводство входит в число приоритетных отраслей российского агропромышленного комплекса. Современные сады активно переходят на интенсивные технологии выращивания. В Саратовской области растёт объём промышленного производства плодов и ягод. Строятся перерабатывающие комплексы по переработке выращенной продукции садоводства. По данным минсельхоза, самообеспеченность российскими яблоками год назад составляла 80%.Напомним, в январе текущего года китайская сторона выразила заинтересованность в развитии данного направления на встрече с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства области Романом Ковальским, министром экономического развития Андреем Разборовым и министром инвестиционной политики Александром Марченко.