Саратов встретил фестиваль-лабораторию «ГИТИС ФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» аншлагом и аплодисментами

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В Приволжском федеральном округе продолжается фестиваль-лаборатория «ГИТИС ФЕСТ. Театральное Приволжье 2024». Он стартовал 27 мая. Участники отправились в образовательный тур по Волге на теплоходе «Александр Попов».30 мая в саратовском театре кукол «Теремок» прошли показы творческих эскизов и обсуждения с театральными критиками. Наставники работают с пьесами отечественных драматургов, среди которых «Стенькина казна» Е. Чирикова, «Волки и овцы» А. Островского, «Таинственные легенды с берегов Волги» и другие.- Мы рады принимать в Саратове юных артистов и уважаемых мастеров сцены, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – «Театральное Приволжье» объединяет творческих людей разного возраста. «ГИТИС ФЕСТ» дарит участникам опыт и знания, которые пригодится в любой сфере деятельности. Уверена, что «ГИТИС ФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» станет одним из центральных событий в театральной жизни Саратовской области.В творческой части фестиваля – лаборатории занято более 160 участников. Это 12 режиссёров, 80 профессиональных актёров и студентов-актёров профильных вузов. 60 лауреатов «Театрального Приволжья 2024» активно получают опыт общения с профессионалами: режиссёрами, художниками и театроведами. Во время фестиваля пройдут 11 мастер-классов, которые проведут педагоги ГИТИСа на теплоходе «Александр Попов».Творческие команды выступят в шести крупнейших городах ПФО, где будет останавливаться теплоход.