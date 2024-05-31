Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»

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В Год семьи Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» Елены и Андрея Корнышевых из Саратова. Почетная награда вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Супруги Корнышевы вместе уже больше 20 лет. В их семье воспитываются пятеро детей, двое из которых уже студенты.Мать Елена Николаевна целиком и полностью посвятила себя воспитанию детей. Она заботится об их духовном и нравственном развитии, приобщает к спорту и искусству, прививает им трудолюбие, уважение к старшим, любовь к родной земле.Глава большой и дружной семьи Андрей Юрьевич работает руководителем в информационно-технической сфере, имеет обширный опыт и знания в этом направлении. Несмотря на занятость на работе, Андрей Юрьевич много времени проводит с детьми, ведет здоровый образ жизни и приобщает к этому всех домочадцев.Дочь Юлия в 2020 году с отличием окончила школу. За время учебы неоднократно становилась призером предметных олимпиад, победителем научно-практических конференций, призером соревнований по шахматам. У Юлии множество медалей и грамот по спортивным бальным танцам. Является победителем районного конкурса эстрадной песни «Золотая осень». Будучи студенткой, также принимает активное участие в конкурсах художественной самодеятельности.Ее сестра Мария тоже золотая медалистка. Имеет множество грамот за призовые места в предметных олимпиадах муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Маша – очень творческая и разносторонняя личность. Неоднократно становилась призером и победителем районных конкурсов декоративно-прикладного искусства.Не отстает от своих сестер и старшеклассник Николай. Он трижды становился победителем городского интеллектуального марафона «Эрудит». Занимал призовые места в соревнованиях по шахматам. Занимается в секции дзюдо, у Николая уже первый юношеский спортивный разряд.Средний сын Егор - активный участник школьных предметных олимпиад, по примеру старшего брата занимается дзюдо и делает успехи. Первый год занимается пулевой стрельбой в Центральной спортивной школе олимпийского резерва.Младший Илья увлекается конструированием и шахматами.Большое внимание в семье Корнышевых уделяется патриотическому воспитанию детей. Родители вместе с детьми занимаются сбором информации о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Настоящей гордостью Корнышевых является составленное генеалогическое древо до 6-го поколения.Сейчас и дети, и родители принимают активное участие в волонтерских проектах и благотворительных акциях по оказанию помощи участникам специальной военной операции.В 2022 году за достойное воспитание детей семья занесена на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии», награждена свидетельством об участии во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья».