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Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»

Новости
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»

В Год семьи Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» Елены и Андрея Корнышевых из Саратова. Почетная награда вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги Корнышевы вместе уже больше 20 лет. В их семье воспитываются пятеро детей, двое из которых уже студенты.

Мать Елена Николаевна целиком и полностью посвятила себя воспитанию детей. Она заботится об их духовном и нравственном развитии, приобщает к спорту и искусству, прививает им трудолюбие, уважение к старшим, любовь к родной земле.

Глава большой и дружной семьи Андрей Юрьевич работает руководителем в информационно-технической сфере, имеет обширный опыт и знания в этом направлении. Несмотря на занятость на работе, Андрей Юрьевич много времени проводит с детьми, ведет здоровый образ жизни и приобщает к этому всех домочадцев.

Дочь Юлия в 2020 году с отличием окончила школу. За время учебы неоднократно становилась призером предметных олимпиад, победителем научно-практических конференций, призером соревнований по шахматам. У Юлии множество медалей и грамот по спортивным бальным танцам. Является победителем районного конкурса эстрадной песни «Золотая осень». Будучи студенткой, также принимает активное участие в конкурсах художественной самодеятельности.

Ее сестра Мария тоже золотая медалистка. Имеет множество грамот за призовые места в предметных олимпиадах муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Маша – очень творческая и разносторонняя личность. Неоднократно становилась призером и победителем районных конкурсов декоративно-прикладного искусства.

Не отстает от своих сестер и старшеклассник Николай. Он трижды становился победителем городского интеллектуального марафона «Эрудит». Занимал призовые места в соревнованиях по шахматам. Занимается в секции дзюдо, у Николая уже первый юношеский спортивный разряд.

Средний сын Егор - активный участник школьных предметных олимпиад, по примеру старшего брата занимается дзюдо и делает успехи. Первый год занимается пулевой стрельбой в Центральной спортивной школе олимпийского резерва.
Младший Илья увлекается конструированием и шахматами.

Большое внимание в семье Корнышевых уделяется патриотическому воспитанию детей. Родители вместе с детьми занимаются сбором информации о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Настоящей гордостью Корнышевых является составленное генеалогическое древо до 6-го поколения.

Сейчас и дети, и родители принимают активное участие в волонтерских проектах и благотворительных акциях по оказанию помощи участникам специальной военной операции.

В 2022 году за достойное воспитание детей семья занесена на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии», награждена свидетельством об участии во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья».