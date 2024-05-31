На «Сабантуй» до с. Усть-Курдюм пустят дополнительный транспорт

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В субботу, 1 июня, в селе Усть-Курдюм пройдет областной традиционный национальный праздник «Сабантуй». Для гостей праздника будет организована работа автобусов большого класса по маршруту «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм (до Мечети)» с 8:00 до 18:00 со средним интервалом движения 20-25 минут. Стоимость проезда - 80 рублей. Посадка пассажиров будет производиться на остановочном пункте «ул. Радищева» г. Саратова (перекресток улиц им. Кутякова И.С. и им. Радищева А.Н.).Движение автобусов будет осуществляться согласно следующему расписанию:Отправление от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»: 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:25, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15.Отправление от разворотной площадки в с. Усть–Курдюм (от Мечети): 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:10, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00.Также до с. Усть-Курдюм можно добраться маршрутами № 241 «Саратов (пл. Ленина) – с. Усть-Курдюм (Пляж)», № 243 «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм» и № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» - с. Усть–Курдюм (Пляж)».