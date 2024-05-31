Навыки строителя помогли саратовцу возводить укрепления в зоне СВО

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С начала года более 2,5 тысячи жителей Саратовской области заключили контракт с Министерством обороны на прохождение службы в зоне специальной военной операции.Как отметил инженер пункта отбора Саратова Никита Вершков, растет количество граждан, которые приходят на военную службу по контракту более осознанно, выбирая это не как временное мероприятие, а как свою постоянную работу, как вид деятельности. Многие идут на службу семьями.«Хочется вспомнить один интересный случай. Пришел мужчина, ранее военную службу он не проходил, но… пошел по зову сердца заключить контракт именно сейчас, когда стране это больше всего нужно! Он по гражданской специальности строитель. Когда он приезжал уже сюда в отпуск, мы с ним общались, он говорит: «Большое спасибо», - сказал командир». Таких окопов, таких укрепсооружений, которые под его руководством и его руками там делаются, ни у кого больше нет таких», - поделился Вершков.Напомним, военнослужащие по контракту - участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от года и более. Для военнослужащих предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, различные льготы и многочисленные меры социальной поддержки.Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, улица Буровая, 36.