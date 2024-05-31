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В Саратовской области построили 226 тысяч квадратных метров жилья

Новости
В Саратовской области построили 226 тысяч квадратных метров жилья


В Саратовской области с начала года ввели в эксплуатацию 226 тысяч квадратных метров жилья.
Как рассказали в министерстве строительства и ЖКХ, большая часть этих домов относится к индивидуальному жилищному строительству.

«Если говорить о возведении МКД, в указанный период на территории региона введено порядка 4 тысяч квадратных метров жилья, данные многоквартирные дома были введены в муниципальных районах», - сообщили в ведомстве.

Разрешения на строительство МКД и ввод в эксплуатацию были выданы местными администрациями.

Основной ввод многоквартирных домов планируется застройщиками во втором полугодии 2024 года.Э

«Стоит отметить, в соответствии с действующим законодательством строительство многоквартирных домов в области возможно только при наличии необходимой социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Напомним, выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов относится к полномочиям министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства только на территории Саратова, Энгельса и Балакова.