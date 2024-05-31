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Объявлены победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»

Новости
Объявлены победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»


15 педагогов области стали победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Они получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.

Программа стартовала во всех регионах страны по инициативе Президента Владимира Путина.

Участниками стали педагоги, готовые заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенными в селах, поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на 5 лет.

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина создан региональный проект «Сельский педагог», который станет дополнением к федеральной программе. Дополнительно в отдаленные районы области отправятся 15 учителей, прошедшие конкурс. Единовременная выплата составит также 1 млн. рублей при обязательстве проработать в должности не менее трех лет.

Ознакомиться с полным списком победителей конкурсного отбора «Земский учитель» можно на официальном сайте министерства образования: http://minobr.saratov.gov.ru/zemskiy/