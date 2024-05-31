Объявлены победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»

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15 педагогов области стали победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Они получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.Программа стартовала во всех регионах страны по инициативе Президента Владимира Путина.Участниками стали педагоги, готовые заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенными в селах, поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на 5 лет.Напомним, в этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина создан региональный проект «Сельский педагог», который станет дополнением к федеральной программе. Дополнительно в отдаленные районы области отправятся 15 учителей, прошедшие конкурс. Единовременная выплата составит также 1 млн. рублей при обязательстве проработать в должности не менее трех лет.Ознакомиться с полным списком победителей конкурсного отбора «Земский учитель» можно на официальном сайте министерства образования: http://minobr.saratov.gov.ru/zemskiy/