Спасатели учат школьников правилам поведения на водных объектах

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Сотрудники Областной службы спасения, подведомственной управлению безопасности жизнедеятельности, уже с апреля начали проводить со школьниками беседы по правилам поведения на водных объектах в летний период. За два месяца участниками профилактических бесед стали почти 3000 обучающихся в Саратове и районах области.«Безопасность на водных объектах обеспечивается не только наличием оборудованных пляжей, но и эффективной профилактической работой», – считает начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.На занятиях ребятам рассказывают, при какой температуре воды и воздуха можно купаться, сколько следует находиться в воде, чтобы не получить переохлаждение, и как действовать в случаях чрезвычайной ситуации. Отдельное внимание уделяется вопросу профилактики купания «дикарями». Спасатели объясняют детям, что купаться можно только в специально оборудованных местах и обязательно в присутствии взрослых.Ребята тренируются в надевании спасательного жилета, бросают спасательный круг и оказывают первую помощь «пострадавшим», в том числе, учатся проводить сердечно-легочную реанимацию на специальном манекене.Профилактическая работа с юным поколением продолжится и в летний период – спасатели планируют на регулярной основе посещать с обучающими занятиями детские оздоровительные учреждения.