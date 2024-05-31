Саратовцы вошли в топ-100 премии «Молодой промышленник года»

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Представители двух предприятий Саратовской области включены в топ-100 II Всероссийской премии «Молодой промышленник года».В этом году на премию поступило 650 заявок из 75 субъектов России. После первого отборочного этапа, на котором конкурсные проекты оценивала комиссия профессорско-преподавательского состава Президентской академии РАНХиГС, в сотню лучших вошли проекты 45 регионов, включая Саратовскую область.В топ-100 Премии отмечен руководитель отдела инновационных разработок ООО «ПКФ «ЭнергоСистемы», директор дочернего предприятия ООО «Саратовский завод механической обработки» Николай Жутаев. При его непосредственном участии реализован ряд проектов для газовой отрасли, в том числе, создана и поставлена на производство система общедомового контроля загазованности.Также среди лауреатов Сергей Верютин, генеральный директор АО «Саратовский завод РМК». Под его руководством предприятие динамично развивается, проводит модернизацию производственных цехов и обновляет оборудование, участвует в импортозамещении.Список 100 лучших опубликован на сайте Премии https://mprom.site. В июне там же будет размещена более подробная информация о каждом из претендентов на победу, состоится открытое голосование за победителя номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования».Одновременно проекты будет оценивать жюри из авторитетных экспертов отрасли, лидеров деловых сообществ, институтов развития. На основании оценок жюри определят 10 победителей, включая обладателя 1 места и звания «Молодой промышленник года», а также победители ряда спецноминаций.Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. Участвуют руководители предприятии‌ с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и количеством сотрудников до 250 человек. Возраст соискателя Премии – до 40 лет.