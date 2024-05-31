31 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 мая
Спасатели учат школьников правилам поведения на водных объектах
17:30 | 30 мая
Военнослужащий благодаря заключенному контракту погасил полуторамиллионный долг по алиментам
16:00 | 30 мая
Саратовцы вошли в топ-100 премии «Молодой промышленник года»
15:00 | 30 мая
Студенты Вольского филиала областного колледжа искусств отправили посылку «Музыканту»
14:00 | 30 мая
Карьерные консультанты помогли трудоустроиться почти 300 выпускникам
13:00 | 30 мая
Развитие лесовосстановления в Саратовской области благоприятно влияет на климат региона
12:00 | 30 мая
1 июня в с. Усть-Курдюм отпразднуют «Сабантуй»
11:00 | 30 мая
Инвесторы из Китая осмотрели инвестплощадки региона
10:00 | 30 мая
Приемная семья из Александрово-Гайского района представит регион на полуфинале всероссийского конкурса
09:00 | 30 мая
Искусственный интеллект и передовые технологии на Студвесне: в Фестивальном городке провели уникальный мастер-класс
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Военнослужащий благодаря заключенному контракту погасил полуторамиллионный долг по алиментам

Новости


В отделении судебных приставов Краснокутского района ГУФССП России по Саратовской области с 2013 года на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 45-летнего местного жителя задолженности по алиментам на содержание сына 2007 г.р и дочери 2001 г.р.


У мужчины отсутствовало имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. Официально он не работал и время от времени перечислял незначительные суммы — от 500 до 2000 рублей. За 11 лет долг достиг полутора миллионов рублей.

Приставы неоднократно привлекали мужчину к административной и уголовной ответственности. В 2023 году ему назначили полгода принудительных работ.

После этого гражданин заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

После получения денежной компенсации за ранение в ходе выполнения боевых задач в составе Российской Армии должник перечислил всю сумму долга на депозитный счет судебных приставов, которые впоследствии были направлены взыскательнице.

Напомним, все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительного производства.

Исключением, в соответствии с действующим законодательством, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.