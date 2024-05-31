Военнослужащий благодаря заключенному контракту погасил полуторамиллионный долг по алиментам
В отделении судебных приставов Краснокутского района ГУФССП России по Саратовской области с 2013 года на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 45-летнего местного жителя задолженности по алиментам на содержание сына 2007 г.р и дочери 2001 г.р.
У мужчины отсутствовало имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. Официально он не работал и время от времени перечислял незначительные суммы — от 500 до 2000 рублей. За 11 лет долг достиг полутора миллионов рублей.
Приставы неоднократно привлекали мужчину к административной и уголовной ответственности. В 2023 году ему назначили полгода принудительных работ.
После этого гражданин заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.
После получения денежной компенсации за ранение в ходе выполнения боевых задач в составе Российской Армии должник перечислил всю сумму долга на депозитный счет судебных приставов, которые впоследствии были направлены взыскательнице.
Напомним, все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительного производства.
Исключением, в соответствии с действующим законодательством, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.