Военнослужащий благодаря заключенному контракту погасил полуторамиллионный долг по алиментам

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У мужчины отсутствовало имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. Официально он не работал и время от времени перечислял незначительные суммы — от 500 до 2000 рублей. За 11 лет долг достиг полутора миллионов рублей.Приставы неоднократно привлекали мужчину к административной и уголовной ответственности. В 2023 году ему назначили полгода принудительных работ.После этого гражданин заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.После получения денежной компенсации за ранение в ходе выполнения боевых задач в составе Российской Армии должник перечислил всю сумму долга на депозитный счет судебных приставов, которые впоследствии были направлены взыскательнице.Напомним, все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учетом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительного производства.Исключением, в соответствии с действующим законодательством, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.