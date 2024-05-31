Студенты Вольского филиала областного колледжа искусств отправили посылку «Музыканту»

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В зону проведения специальной военной операции прибыли личные посылки для бойца из Саратовской области, выпускника филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Вольске с позывным «Музыкант».Трудовой коллектив и студенты филиала выполнили просьбу военнослужащего. Были сшиты опознавательные повязки «Свой-чужой» и вместе с вкусными «приветами» отправлены бойцам.«Дорогой наш «Музыкант»! Наши сильные и смелые бойцы! Коллектив филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Вольске желает вам здоровья, сил и скорейшего победоносного возвращения домой! Мы вместе! Победа будет за нами!!!», - написали преподаватели.Несмотря на творческую гражданскую специальность «Музыкант» успешно служит на СВО. Напомним, желающие служить в армии по контракту могут сами выбирать военную специальность, а также пройти переобучение.Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20.