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Карьерные консультанты помогли трудоустроиться почти 300 выпускникам

Новости
Карьерные консультанты помогли трудоустроиться почти 300 выпускникам


С начала года в службу занятости населения обратилось 400 выпускников средних и высших учебных заведений в возрасте до 25 лет, из них работу нашли 278 человек, или почти 70%. Такие данные приводит центр занятости населения Саратовской области.

Молодые люди трудоустраиваются специалистами различных направлений деятельности, инженерами, механизаторами, медработниками и фармацевтами, дизайнерами компьютерной графики, сотрудниками правоохранительных органов.

Помогают в вопросах трудоустройства консультации с карьерными экспертами, встречи с работодателями, участие в ярмарках трудоустройства.

«Мы ввели новый формат работы в кадровых центрах. Карьерные консультанты прорабатывают с молодыми людьми, выходящими на рынок труда, маршруты клиента, а также те вопросы, с которыми могут столкнуться соискатели на различных этапах. Общаясь с молодыми специалистами, мы анализируем трудности, которые у них возникают. Эту информацию будем учитывать при обучении наших карьерных консультантов в рамках модернизации службы занятости», – рассказала директор центра Елена Соболева.

Напоминаем, в Саратовской области продолжается поэтапная модернизация службы занятости населения благодаря инициированному Президентом Владимиром Путиным национальному проекту «Демография». В рамках проекта в территориальных центрах занятости в районах области ведутся ремонтные работы, закупается необходимое оборудование.