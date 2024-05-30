Развитие лесовосстановления в Саратовской области благоприятно влияет на климат региона

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«Леса напрямую влияют на поглощение парниковых газов. Чем больше лесов будет в области, тем лучше будет климат и атмосфера. Работа в этом плане ведется ежегодно. Буквально за два года объем лесовосстановления мы увеличили в четыре раза. В прошлом году было создано 4 тысячи гектаров, причем на новых территориях. Это уже не только лесовосстановление, и, но и лесоразведение. В этом году у нас также стоят амбициозные задачи», - уточнил министр.Константин Доронин также коснулся темы развития экономики замкнутого цикла.«Этот вопрос активно обсуждался на стратегической сессии. Представитель ППК «РЭО» (Российский экологический оператор) сегодня подчеркнул, что Саратовская область одна из первых включилась в создание объектов по переработке ТКО. На сегодняшний день у нас создано три мусоросортировочных комплекса, на которых ведется сортировка отходов, и по области она уже достигла 88%. Кроме того, создано 20 мусороперегрузочных площадок, чтобы улучшить логистику транспортировки отходов. Работают 10 лицензированных полигонов. Мы планируем создать объекты и в зоне №2 – это Правобережье. Все для того, чтобы к 2030 году перерабатывать 100% отходов, а захоранивать только половину», - добавил Константин Доронин.