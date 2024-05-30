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1 июня в с. Усть-Курдюм отпразднуют «Сабантуй»

Новости
1 июня в с. Усть-Курдюм отпразднуют «Сабантуй»

1 июня 2024 года в с. Усть-Курдюм пройдет областной традиционный национальный праздник «Сабантуй». Его участниками станут представители муниципальных районов области, руководители национально-культурных автономий и объединений области, ветеранских и общественных организаций региона, гости из Республики Татарстан.

Гостей ждут спортивные состязания. Одним из самых популярных видов является национальная борьба - куреш. Кульминационным моментом борьбы и всего Сабантуя служит борьба батыров – победителей в предварительных схватках и, наконец, двоих финалистов. По традиции победителю дают приз – живого барана.

В концертной программе «Сабантуя-2024» примут участие национальные творческие коллективы, артисты из Республики Татарстан.

На месте проведения областного традиционного национального праздника «Сабантуй» будут установлены торговые точки с национальной кухней, презентационная площадка с выставкой декоративно-прикладного искусства, юрта.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области организует пресс-выезд в с. Усть-Курдюм. Отъезд пресс-группы – в 9.00 от проходной Правительства области.

Об участии просьба сообщить до 12.00 30 мая по телефону: 23-61-23. Ответственный - Анастасия Щедрова.