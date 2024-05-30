Инвесторы из Китая осмотрели инвестплощадки региона

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На этой неделе делегация китайских инвесторов в сфере сельского хозяйства посетила Саратовскую область. Они осмотрели возможные площадки для реализации инвестпроектов. Сопровождал зарубежных гостей директор Корпорации развития Александр Храпугин.Очередной визит предпринимателей из КНР стал продолжением ранее начатого взаимодействия. Напомним, в начале года сторонами обсуждалась возможная реализация инвестпроекта на территории региона.«Китайские партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Саратовской областью. Мы подобрали различные варианты инвестплощадок. Планы на дальнейшее развитие отношений с Китаем есть, будем продолжать работать», - отметил директор КРСО.В ходе визита делегаты посетили объекты научно-образовательной инфраструктуры СГАУ им Н.И. Вавилова, на базе которого состоялся круглый стол, посвященный обсуждению перспектив сотрудничества в сфере сельского хозяйства.В рамках культурной программы китайская делегация познакомилась с туристическими объектами региона – музеем «Саратовский калач» и Парком покорителей космоса им. Юрия Гагарина, а также совершила пешеходную экскурсию по городу.