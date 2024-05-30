Приемная семья из Александрово-Гайского района представит регион на полуфинале всероссийского конкурса

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В Год Семьи с 30 мая по 2 июня 2024 года в Уфе состоится полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по Приволжскому федеральному округу, где Саратовскую область представит приемная семья Федоровых из Александрово-Гайского района.Команда Федоровых – это папа Дмитрий, мама Наталья, родные дети Елизавета, Матвей и Анастасия, приемные дети Ольга, Артём, Рустам, Дмитрий, Валерия, Игорь и Даниил, дедушка Иван Владимирович и бабушка Екатерина Васильевна.Семья активно принимает участие в различных социально значимых мероприятиях района, благотворительных акциях, поддерживает различные инициативы подрастающего поколения. Неоднократно были отмечены грамотами и благодарственными письмами за активное участие в жизни района.В течение трех дней Федоровым предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий, в том числе посвященных знанию родного региона. Участникам нужно продемонстрировать не только свою эрудицию, спортивную подготовку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде.2 июня станут известны имена победителей, которые будут представлять свой регион в финале конкурса в Москве.Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейное путешествие.