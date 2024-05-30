Искусственный интеллект и передовые технологии на Студвесне: в Фестивальном городке провели уникальный мастер-класс

просмотров: 110

Ежедневно в Фестивальном городке на Театральной площади проходит насыщенная программа для участников Студвесны и жителей города.28 мая в Фестивальном городке XXXII фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся мастер-класс, посвящённый передовым технологиям: генеративным системам искусственного интеллекта.Нейросети уже показали себя как ценные инструменты, которые можно эффективно использовать при выполнении задач. На мастер-классе рассказали о том, как при помощи нейросетей создавать изображения и формулировать текстовые запросы для ИИ. Слушатели смогли узнать, как строятся промты и создаётся уникальный уникальный контент.«В нашем павильоне царит атмосфера творчества и технологий. Здесь работает интерактивная фотозона, изображения для которой сгенерированы нейросетью Kandinsky, участники фестиваля могут получить космический дизайн для цифровых банковских карт, отсканировав QR- код. Наша площадка будет открыта до окончания фестиваля, 31 мая 2024 года. Кроме того, у нас открыта площадка для кинопоказов, лекций, воркшопов и мастер-классов на тему современных технологий, искусственного интеллекта»,- отметил основной спикер мероприятия, управляющий Саратовским отделением Сбербанка Александр Решетняк.Все трансляции и ежедневные ролики Российской студенческой весны размещаются ВКонтакте