30 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:00 | 30 мая
Карьерные консультанты помогли трудоустроиться почти 300 выпускникам
13:00 | 30 мая
Развитие лесовосстановления в Саратовской области благоприятно влияет на климат региона
12:00 | 30 мая
1 июня в с. Усть-Курдюм отпразднуют «Сабантуй»
11:00 | 30 мая
Инвесторы из Китая осмотрели инвестплощадки региона
10:00 | 30 мая
Приемная семья из Александрово-Гайского района представит регион на полуфинале всероссийского конкурса
09:00 | 30 мая
Искусственный интеллект и передовые технологии на Студвесне: в Фестивальном городке провели уникальный мастер-класс
18:57 | 29 мая
Игорь Комаров вручил орден «Родительская слава» многодетной семье
17:13 | 29 мая
В Правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год»
14:00 | 29 мая
Производитель продукции для нефтегазодобывающей отрасли в 1,5 раза увеличил выработку
13:00 | 29 мая
Более 500 исследований выполнено за месяц на рентгеновском комплексе «Диаком» в Пугачеве
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Искусственный интеллект и передовые технологии на Студвесне: в Фестивальном городке провели уникальный мастер-класс

Новости
Искусственный интеллект и передовые технологии на Студвесне: в Фестивальном городке провели уникальный мастер-класс


Ежедневно в Фестивальном городке на Театральной площади проходит насыщенная программа для участников Студвесны и жителей города.

28 мая в Фестивальном городке XXXII фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся мастер-класс, посвящённый передовым технологиям: генеративным системам искусственного интеллекта.

Нейросети уже показали себя как ценные инструменты, которые можно эффективно использовать при выполнении задач. На мастер-классе рассказали о том, как при помощи нейросетей создавать изображения и формулировать текстовые запросы для ИИ. Слушатели смогли узнать, как строятся промты и создаётся уникальный уникальный контент.

«В нашем павильоне царит атмосфера творчества и технологий. Здесь работает интерактивная фотозона, изображения для которой сгенерированы нейросетью Kandinsky, участники фестиваля могут получить космический дизайн для цифровых банковских карт, отсканировав QR- код. Наша площадка будет открыта до окончания фестиваля, 31 мая 2024 года. Кроме того, у нас открыта площадка для кинопоказов, лекций, воркшопов и мастер-классов на тему современных технологий, искусственного интеллекта»,
- отметил основной спикер мероприятия, управляющий Саратовским отделением Сбербанка Александр Решетняк.

Все трансляции и ежедневные ролики Российской студенческой весны размещаются ВКонтакте