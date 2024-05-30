Игорь Комаров вручил орден «Родительская слава» многодетной семье

просмотров: 108

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров по поручению Главы государства Владимира Путина вручил многодетным родителям из Чувашии Ольге и Сергею Шишовым государственную награду Российской Федерации – орден «Родительская слава».«Глядя на вашу большую и дружную семью, сразу понятно: в вашем доме царит взаимопонимание, взаимная поддержка и любовь. Важно, что вы воспитываете детей в духе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотизма», – сказал Игорь Комаров.Супруги рассказали полпреду, что воспитывают 9 детей. Ребята очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них. У семьи Шишовых разработан герб и даже есть свой девиз: «Семья – опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь!».Дети принимают активное участие в жизни школы, являются многократными лауреатами и победителями городских, межрегиональных и Всероссийских конкурсов хорового пения, творческих работ, культурно-просветительских программ.«Уверен, что семейные ценности и высокие нравственные идеалы, которые вы прививаете своим детям, обязательно реализуются в их делах и поступках, когда они повзрослеют», - сказал Игорь Комаров.В семье бережно хранят и восстанавливают историю рода. Шишовы собирают исторический фотоархив, включающий кадры, на которых запечатлены не только члены семьи, но и предки, а также предметы старины, культуры, традиций и быта. «История каждого предмета – история человека и его семьи, история народа, история Отечества», -считает Ольга Шишова. К исследовательской работе по изучению истории страны активно привлекаются и дети.Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Владимирович Путин 2024 год объявил Годом семьи. Давая старт этому событию, Глава государства отметил, что «семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл». Полпред поблагодарил родителей за их труд, пожелал семье Шишовых крепкого здоровья, успехов и благополучия.Отметим, в Саратовской области действует система поощрения семей, подающих пример успешного воспитания своих детей.Для повышения престижа семьи и поощрения родителей, достойно воспитывающих детей, в регионе утвержден Почетный знак Губернатора «За достойное воспитание детей», ежегодно вручаемый 20 родителям.С 2008 года Знаком отмечено 297 жителей области, в том числе 45 многодетных родителей. Предусмотрено денежное поощрение в размере семи минимальных размеров оплаты труда, знак дает родителю право на получение звания ветерана труда Саратовской области.На Доску Почёта «Лучшие семьи Губернии» (с 2008 года) занесены 170 семей, из них 83 многодетных.С 2013 года на территории области проводится конкурс «Семейный Олимп» – региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». За это время в отборах на муниципальном уровне приняли участие 549 семей области.20 семей Саратовской области приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» и были занесены в Национальные книги-летописи лучших семей России.За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей 6 семей Саратовской области награждены орденом «Родительская Слава» и 8 семей медалью ордена «Родительская слава».Высокое звание «Мать-героиня» присвоено 3 матерям Саратовской области.Справочно:Орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента от 13 мая 2008 года. Заменила ранее упразднённый орден «Материнская слава». Им награждают многодетных родителей или усыновителей. Награду получают семьи, воспитывающие семь и более детей, которые являются гражданами РФ.