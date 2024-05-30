В Правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год»

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Совокупные доходы областного бюджета составили 175,4 млрд рублей, превысив показатель предшествующего года на 11,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления в региональную казну составили 62,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета перечислено 55 млрд рублей. В течение года область получила дополнительно, сверх первоначально распределенных средств, более 10 млрд рублей. Основной объем привлечен при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Бюджетные расходы выросли на 8,7%, до 177,7 млрд рублей.«Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось на протяжении года ритмично, без сбоев. Расходы бюджета были сконцентрированы на решении задач, поставленных руководством страны и губернатором области. На обеспечение отраслей социальной сферы направлено 60% общих расходов – 107 млрд рублей», - подчеркнула Ирина Бегинина.За 2023 год дважды, с учетом опережающего роста заработных плат в экономике области, увеличивались целевые ориентиры по заработной плате работников бюджетной сферы в рамках «майских» указов 2012 года. В целом рост составил 14%. По сравнению с предшествующим годом расходы по этому направлению возросли на 3,9 млрд рублей, а в целом в бюджетной сфере - на 5,7 млрд рублей.Общий объем социальных выплат гражданам по итогам года достиг 20,2 млрд рублей. На выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, инвалидам направлено 3,5 млрд рублей, поддержку материнства и детства - 7,4 млрд рублей, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - 1,8 млрд рублей, льготы специалистам, работающим и проживающим на селе, - 0,7 млрд рублей, выплаты другим категориям - 6,9 млрд рублей. Меры социальной поддержки получили порядка 700 тысяч человек - каждый третий житель области.В прошлом году существенно расширены направления поддержки многодетных семей. Введены: компенсация части стоимости платного обучения детей в колледжах и техникумах, освобождение от платы за посещение детских садов, возмещение части затрат на покупку путевок, единовременная выплата на приобретение автотранспорта для семей, имеющих семь и более детей, возможность получать денежный сертификат взамен предоставления земельного участка.Существенная поддержка была оказана муниципальным образованиям. Суммарно им перечислено более трети расходов областного бюджета - свыше 66 млрд рублей. В течение года финансовая помощь муниципалитетам увеличена более чем на 28 млрд рублей. Значительная часть средств поступила в местные бюджеты в рамках национальных проектов.