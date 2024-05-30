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Производитель продукции для нефтегазодобывающей отрасли в 1,5 раза увеличил выработку

Новости
Производитель продукции для нефтегазодобывающей отрасли в 1,5 раза увеличил выработку


Производитель оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Спецстандарт» благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина «Производительность труда» в 1,5 раза увеличил выработку на сварочно-сборочном участке.

Предприятие вступило в нацпроект в 2023 году. При поддержке экспертов Регионального центра был реализован проект по оптимизации производства канализационной насосной станции. В результате удалось увеличить выработку на 30%, сократить запасы на 15%, снизить время изготовления продукции на 30%.

На предприятии приступили к работе по комплексной оптимизации производственных процессов. Основным изменением стал переход к двухсменному графику работы. Такое решение позволило равномерно распределить нагрузку на производственные мощности и персонал, и тем самым сократить количество сверхурочных работ.

В рамках реализации нацпроекта 16% сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства и посетили учебную производственную площадку «Фабрика процессов». В результате в ООО «Спецстандарт» появилось два сертифицированных инструктора по бережливому производству, которые в настоящее время передают полученные знания и опыт бережливых технологий коллегам.

Параллельно на производственной площадке ООО «Спецстандарт» разместили и ввели в эксплуатацию оборудование, которое позволило на 19,6% сократить время протекания процесса, в 2 раза сократить объём незавершенного производства в потоке и практически перейти на полный цикл производства.

Итоги реализации пилотного проекта определили дальнейший вектор изменений - создание качественных условий труда на предприятии. Опыт внедрения инструментов бережливого производства, полученный в ходе реализации пилотного проекта по повышению производительности труда, позволит предприятию организовать свое производство на более эффективном уровне.

«Для тиражирования улучшений рабочей группой проекта начата разработка программы по повышению квалификации сварщиков и сотрудников отдела технического контроля. Систематические аудиты рабочих мест по системе 5С привели к сокращению количества мелких дефектов и доработок и, как следствие, затрат на закупку сырья и материалов», - отметила руководитель направления «Обучение», директор по качеству ООО «Спецстандарт» Светлана Комлева.