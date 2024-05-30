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Более 500 исследований выполнено за месяц на рентгеновском комплексе «Диаком» в Пугачеве

Новости / Спорт
Более 500 исследований выполнено за месяц на рентгеновском комплексе «Диаком» в Пугачеве

Цифровое оборудование работает в Пугачевской районной больнице с 2021 года.

Современный рентгеновский комплекс был получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Комплекс предназначен для проведения исследований в области пищеварительного тракта, органов грудной клетки, костно-суставной системы, брюшной полости, в гинекологии, урологии и других областях.

Ежедневно в больнице проходят плановые исследования от 20 до 25 пациентов. За май выполнено 144 исследования грудной клетки, 352 костно - суставной системы, а также других исследований. В общей сложности их проведено более 500.

«Современное цифровое рентгеновское оборудование помогает установить правильный диагноз и своевременно начать лечение. Снимки передаются в режиме реального времени на рабочее место врача, даже если врач находится на значительном удалении от рентгенологического кабинета. В зависимости от вида исследования проводится переоборудование аппарата из стойки в стол. В этом большой плюс современного оборудования, все исследования проводятся с минимальной для пациента травматичностью и максимальным комфортом, а также облегчают работу специалиста.

Исследование можно пройти по направлению врачей-специалистов амбулаторной службы и стационарных отделений», - рассказала главный врач районной больницы Марина Андриянова.