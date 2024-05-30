В ЛДС «Кристалл» завершены ремонтные работы

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В текущем году по инициативе губернатора Романа Бусаргина на обновление спортивного объекта было дополнительно выделено более 30 миллионов рублей. Средства были направлены на ремонт внутренних помещений, части фасада и асфальтового покрытия.В ледовом дворце спорта полностью обновлено фойе и холлы: выполнена покраска стен, заменено напольное покрытие и освещение, организован пандус внутри помещения для удобства спортсменов и маломобильных граждан. Кроме того, проведены ремонты раздевалок: капитальный для молодёжной команды «Кристалл», косметический для юных хоккеистов и фигуристов и гостевых раздевалок для профессиональных команд, заменена сантехника. Также завершено асфальтирование прилегающей территории, установлен новый бордюрный камень, проведен капитальный ремонт входных групп.«Благодаря поддержке губернатора мы смогли не только провести ремонт, который сделал объект более комфортным для спортсменов и болельщиков, но и решили многие проблемы, обозначенные надзорными органами. Работы по модернизации главной ледовой арены региона продолжатся, уже в июне будет поставлен новый хоккейный борт и начнётся его монтаж на площадку»,- прокомментировал работы Олег Дубовенко.Первыми оценить обновление «Кристалла» смогут гости нашего города. В ледовом дворце состоится яркая церемония закрытия фестиваля Российская студенческая весна.