На инициативные проекты граждан в этом году направят 140 млн рублей

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Средствами областного бюджета будут поддержаны 130 проектов.Самыми популярными направлениями являются ремонт систем водоснабжения и благоустройство мест отдыха. Также востребованы проекты по устройству уличного освещения, обустройству спортивных и детских площадок, ремонт сельских домов культуры и другие.Общая стоимость планируемых к реализации проектов – 206,5 млн рублей.Со всеми муниципальными образованиями – победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении субсидии и открыто финансирование.Реализация проектов должна быть завершена в этом году.