30 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
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12:00 | 29 мая
В ЛДС «Кристалл» завершены ремонтные работы
11:00 | 29 мая
На инициативные проекты граждан в этом году направят 140 млн рублей
10:00 | 29 мая
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09:00 | 29 мая
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На инициативные проекты граждан в этом году направят 140 млн рублей

Новости
На инициативные проекты граждан в этом году направят 140 млн рублей


Средствами областного бюджета будут поддержаны 130 проектов.

Самыми популярными направлениями являются ремонт систем водоснабжения и благоустройство мест отдыха. Также востребованы проекты по устройству уличного освещения, обустройству спортивных и детских площадок, ремонт сельских домов культуры и другие.

Общая стоимость планируемых к реализации проектов – 206,5 млн рублей.

Со всеми муниципальными образованиями – победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении субсидии и открыто финансирование.

Реализация проектов должна быть завершена в этом году.