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В фонде «Защитники Отечества» прошла ярмарка вакансий для участников СВО

Новости
В фонде «Защитники Отечества» прошла ярмарка вакансий для участников СВО


Центр занятости населения совместно с саратовским филиалом фонда «Защитники Отечества» провели ярмарку вакансий для участников специальной военной операции. На ней присутствовали 8 крупных работодателей: мебельная фабрика «Мария», завод «Автономных источников тока», «Завод силикатного кирпича», РЖД, представители Росгвардии, полиции, военкомата, центра занятости населения и комитета по труду и социальному развитию администрации г. Саратова.

Было представлено около 400 вакансий, в том числе, такие как литейщик пластмасс, наладчик автоматов и полуавтоматов, инженер-конструктор, начальник цеха, водитель, инженер-технолог, машинист, полицейский кинолог. Заработная плата варьировалась от 40 до 70 тысяч рублей.

Ярмарку посетили более 40 участников, все они прошли собеседование с представителями компаний. Специалисты службы занятости населения области рассказали им о возможностях портала «Работа России», а также о том, что можно бесплатно пройти профессиональное переобучение в рамках проекта «Демография».

Следующая «Ярмарка вакансий» на площадке филиала пройдет 30 мая с 11:00 до 13:30. В ней примут участие ООО «МФ Мария», МБУ «Дорстрой», «БТК груп», РЖД и ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Министерство труда и социальной защиты области
Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области