Роман Ковальский: Состояние посевов озимых культур – от удовлетворительного до хорошего

просмотров: 172

«Дожди, прошедшие в ряде Левобережных районов области, благоприятно отразились на состоянии посевов озимых культур и всходах яровых. Озимые находятся в фазе трубкования, состояние посевов – от удовлетворительного до хорошего», - сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский области по итогам осмотра посевов озимых в ходе рабочей поездки в Балаковский муниципальный район.Начальник отдела сельского хозяйства администрации Балаковского МР Александр Мозлов уточнил, что весенняя посевная в районе вышла на финишную прямую.По состоянию на 28 мая здесь засеяно 87% посевной площади от запланированной. Продолжается сев кукурузы, нута, подсолнечника, сои. Основная масса аграриев планирует выйти из посевной до конца месяца.Всего посеяно яровых культур 89090 га, зерновых и зернобобовых культур 43 970 га, в том числе яровой пшеницы – 9 615 га, ячменя – 9 102 га, овса - 1 155 га, нута – 8 817 га, чечевицы - 2 013 га, кукурузы – 10 962 га, проса – 2 306 га.Технических культур посеяно 43777 га, из которых подсолнечника – 39 750 га, льна – 1 589 га, сафлора – 1 100 га, сои – 1 338 га.По словам Александра Мозлова, посевная кампания в Балаковском МР идет в плановом режиме.