В Саратовской области прошел Единый день просвещения

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Профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации, писатель и просветитель Иван Пырков рассказал о фресковом методе преподавания дисциплин гуманитарного цикла.Фресковая методика, основанная на предельной визуализации материала, позволяет заинтересовать, привлечь внимание, создать действительно творческую атмосферу на уроке или лекции.В качестве наглядного примера Иван Пырков, вместе со слушателями, наметил контуры лекции о великом Петре Ершове.«Лекция, которую представил Иван Пырков наполнена уникальным материалом. Так интересно погружаться в новые знания, особенно, когда мы понимаем, что это можно использовать на практике», — отметила директор филиала Общества «Знание» в регионе Алина Анисимова.Единый день просвещения действует на территории региона с июля 2023 года. Просветительские форумы Российского общества «Знание» для госслужащих проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия в рамках проекта Знание.Государство организованы в форматах лекций и мастер-классов.