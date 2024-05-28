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В Саратовской области прошел Единый день просвещения

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На площадке Саратовского областного института развития образования прошла лекция трека Знание.Государство в рамках Единого дня просвещения. Организатором стал филиал Российского общества «Знание» в регионе.

Профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации, писатель и просветитель Иван Пырков рассказал о фресковом методе преподавания дисциплин гуманитарного цикла.

Фресковая методика, основанная на предельной визуализации материала, позволяет заинтересовать, привлечь внимание, создать действительно творческую атмосферу на уроке или лекции.

В качестве наглядного примера Иван Пырков, вместе со слушателями, наметил контуры лекции о великом Петре Ершове.

«Лекция, которую представил Иван Пырков наполнена уникальным материалом. Так интересно погружаться в новые знания, особенно, когда мы понимаем, что это можно использовать на практике», — отметила директор филиала Общества «Знание» в регионе Алина Анисимова.

Единый день просвещения действует на территории региона с июля 2023 года. Просветительские форумы Российского общества «Знание» для госслужащих проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия в рамках проекта Знание.Государство организованы в форматах лекций и мастер-классов.