В Саратове планируется реализовать проект «Театр на заводе»

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27-28 мая в Омске проходит подведение итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», приуроченное к «Дням промышленности в Омской области».Более 60 регионов России стали участниками программы. Саратовская область вошла в число 35 финалистов, которые представили свои проекты очно. Делегацию области возглавил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Напомним, Саратовская область с 2023 года впервые принимает участие в акселераторе по промышленному туризму. Финальный проект, презентованный на мероприятии, направлен на развитие инвестиционного потенциала, работу с молодежью, а также на развитие инфраструктуры промышленного туризма.«Пилотные туристические маршруты мы формировали в составе команды профессионалов из разных отраслей – это представители министерств инвестиционной политики, культуры, промышленности и энергетики, ведущих вузов, туроператоры и промышленные предприятия», - отметил министр.В настоящее время созданы туристические маршруты по крупным промышленным центрам – Саратову, Энгельсу, Балаково. Туристический продукт каждого города имеет свою уникальную особенность, притягивая определенную группу туристов.Главной фишкой концепции Саратовской области стал проект «Театр вне стен» в формате «Театра на заводе». Проведение спектаклей в необычных производственных локациях подчеркивает уникальность постановки и позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу происходящего.«Для предприятия данный проект – новый элемент рекламной политики. Через необычную форму компания может показать себя для потенциальных работников. Сейчас согласовываем площадки, премьеру первого спектакля планируем на первую декаду июля», - добавил Александр Марченко.