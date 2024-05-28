28 Мая 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 28 мая
В Саратове планируется реализовать проект «Театр на заводе»
17:35 | 28 мая
В Саратовской области прошел Единый день просвещения
17:00 | 28 мая
Картина саратовского студента выставлена в Эрмитаже
16:18 | 28 мая
Выставка 13-летнего художника-дислексика Серджио Бело состоялась в Москве
15:00 | 28 мая
Саратовцы поделились «Историями успеха» на Всероссийском фестивале «Бизнес молодых» на ВДНХ
14:00 | 28 мая
Новоузенский техникум начнет готовить водителей востребованных категорий
13:24 | 28 мая
В Саратове прошёл региональный турнир фестиваля «Локобол-2024»
08:32 | 28 мая
Подведены итоги регионального конкурса на лучший военно-патриотический клуб Саратовской области
17:10 | 27 мая
Подведены итоги регионального конкурса на лучший военно-патриотический клуб Саратовской области
16:00 | 27 мая
В районы начала поступать новая дорожная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове планируется реализовать проект «Театр на заводе»

Новости
В Саратове планируется реализовать проект «Театр на заводе»


27-28 мая в Омске проходит подведение итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», приуроченное к «Дням промышленности в Омской области».

Более 60 регионов России стали участниками программы. Саратовская область вошла в число 35 финалистов, которые представили свои проекты очно. Делегацию области возглавил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Напомним, Саратовская область с 2023 года впервые принимает участие в акселераторе по промышленному туризму. Финальный проект, презентованный на мероприятии, направлен на развитие инвестиционного потенциала, работу с молодежью, а также на развитие инфраструктуры промышленного туризма.

«Пилотные туристические маршруты мы формировали в составе команды профессионалов из разных отраслей – это представители министерств инвестиционной политики, культуры, промышленности и энергетики, ведущих вузов, туроператоры и промышленные предприятия», - отметил министр.

В настоящее время созданы туристические маршруты по крупным промышленным центрам – Саратову, Энгельсу, Балаково. Туристический продукт каждого города имеет свою уникальную особенность, притягивая определенную группу туристов.

Главной фишкой концепции Саратовской области стал проект «Театр вне стен» в формате «Театра на заводе». Проведение спектаклей в необычных производственных локациях подчеркивает уникальность постановки и позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу происходящего.

«Для предприятия данный проект – новый элемент рекламной политики. Через необычную форму компания может показать себя для потенциальных работников. Сейчас согласовываем площадки, премьеру первого спектакля планируем на первую декаду июля», - добавил Александр Марченко.