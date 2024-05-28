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Картина саратовского студента выставлена в Эрмитаже

Новости
Картина саратовского студента выставлена в Эрмитаже


В Санкт-Петербурге открылась выставка победителей и финалистов конкурса «Портрет Эрмитажного кота-2024».

Из 33 тысяч участников проекта, представляющих все регионы России, 54 финалиста были приглашены в северную столицу на презентацию выставки.

В число финалистов вошел студент 1 курса специальности «Живопись» филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Марксе Глеб Кульков.

«Коты Эрмитажа — пример того, как легенда музея становится его символом и одним из символов Санкт-Петербурга. Теперь они вдохновляют юных талантливых художников по всей России и помогают исполнить самые заветные детские желания», — отмечает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Организаторами творческого конкурса выступили Движение Первых, Государственный Эрмитаж и Московская биеннале современного искусства.