Саратовцы поделились «Историями успеха» на Всероссийском фестивале «Бизнес молодых» на ВДНХ

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25 мая на стенде Саратовской области проводилась программа, разработанная молодыми предпринимателями Саратовской области, которая включала в себя выступления в формате «Истории успеха», бизнес – викторину и многое другое.Руководитель event-агентства Евгения Великая рассказала гостям стенда о технологиях продвижения личных брендов бизнесменов, а также основах событийного маркетинга на примере своего бизнеса.Директор столярной мастерской Тимофей Рогожин поделился опытом как он, будучи школьником, открыл свой бизнес в 16 лет. «Чуть ли не с самого детства мне нравилось изучать различные бизнес-модели, истории успеха людей, добившихся своих целей. Это очень интересно. У меня есть наставник Олег Масленников, профессиональный тьютор, который учит не только молодых специалистов, но работал с бизнес-планами крупнейших предприятий региона. Я понял, что бизнес стал для меня делом жизни. Это увлекательный ежедневный квест, игра, которая не только захватывает, но и помогает зарабатывать», - поделился Тимофей Рогожин.Посетители выставки также имели возможность принять участие в увлекательной тематической викторине в формате блиц – опроса и поучаствовать в разработке собственной бизнес-идеи в рамках «Кейсариума», обменяться опытом, получить заряд мотивации и вдохновения.«Одной из перспективных категорий предпринимательского сектора на сегодняшний день является молодежь. Наши молодые люди отличаются мобильностью, креативностью, стремлением к инновациям, быстро перестраиваются под новые запросы населения. По законодательству Российской Федерации собственный бизнес можно создать с 14 лет и пользоваться всеми государственными мерами поддержки в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Говоря про господдержку, мы подразумеваем льготные кредиты, гранты, консультационные и образовательные услуги, то есть преференции. На мой взгляд, в первую очередь, мы должны создавать экосистему, в рамках которой молодые предприниматели смогут успешно стартовать и развиваться. Это поможет им никогда не останавливаться перед преградами и не ждать лучшего времени для начала бизнеса. Именно среда должна помочь с выбором предпринимательской траектории», - отметил министр экономического развития Андрей Разборов.