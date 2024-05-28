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Саратовцы поделились «Историями успеха» на Всероссийском фестивале «Бизнес молодых» на ВДНХ

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В рамках празднования Дня российского предпринимательства с 21 по 26 мая на Международной выставке – форуме «Россия» проводился масштабный Всероссийский фестиваль молодежного предпринимательства «Бизнес молодых», целью которого являлось создание единой площадки для сотрудничества молодых предпринимателей России.



25 мая на стенде Саратовской области проводилась программа, разработанная молодыми предпринимателями Саратовской области, которая включала в себя выступления в формате «Истории успеха», бизнес – викторину и многое другое.

Руководитель event-агентства Евгения Великая рассказала гостям стенда о технологиях продвижения личных брендов бизнесменов, а также основах событийного маркетинга на примере своего бизнеса.

Директор столярной мастерской Тимофей Рогожин поделился опытом как он, будучи школьником, открыл свой бизнес в 16 лет. «Чуть ли не с самого детства мне нравилось изучать различные бизнес-модели, истории успеха людей, добившихся своих целей. Это очень интересно. У меня есть наставник Олег Масленников, профессиональный тьютор, который учит не только молодых специалистов, но работал с бизнес-планами крупнейших предприятий региона. Я понял, что бизнес стал для меня делом жизни. Это увлекательный ежедневный квест, игра, которая не только захватывает, но и помогает зарабатывать», - поделился Тимофей Рогожин.

Посетители выставки также имели возможность принять участие в увлекательной тематической викторине в формате блиц – опроса и поучаствовать в разработке собственной бизнес-идеи в рамках «Кейсариума», обменяться опытом, получить заряд мотивации и вдохновения.

«Одной из перспективных категорий предпринимательского сектора на сегодняшний день является молодежь. Наши молодые люди отличаются мобильностью, креативностью, стремлением к инновациям, быстро перестраиваются под новые запросы населения. По законодательству Российской Федерации собственный бизнес можно создать с 14 лет и пользоваться всеми государственными мерами поддержки в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Говоря про господдержку, мы подразумеваем льготные кредиты, гранты, консультационные и образовательные услуги, то есть преференции. На мой взгляд, в первую очередь, мы должны создавать экосистему, в рамках которой молодые предприниматели смогут успешно стартовать и развиваться. Это поможет им никогда не останавливаться перед преградами и не ждать лучшего времени для начала бизнеса. Именно среда должна помочь с выбором предпринимательской траектории», - отметил министр экономического развития Андрей Разборов.