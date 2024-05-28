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Новоузенский техникум начнет готовить водителей востребованных категорий

Новости
Новоузенский техникум начнет готовить водителей востребованных категорий


По поручению главы региона Романа Бусаргина закуплены новые автобусы для обучения водителей. Обучиться на права категории «D» теперь можно в Новоузенском агротехнологическом колледже.

Напомним, в марте губернатор посетил Новоузенский район, одним из актуальных вопросов обсуждения с местными властями стало обеспечение муниципалитета кадрами. Ранее получить профессию водителя категории «D» жители могли только в Саратове. Сегодня такая возможность появилась не только у жителей Новоузенска, но и близлежащих районов – Александров Гай, Дергачи, Красный Кут и Питерка, которые смогут посещать местную автошколу в колледже.

«Мы активно работаем над реализацией программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D». Такие специалисты востребованы и необходимы в нашем районе, поэтому после получения современных автобусов можно смело добавлять учебные группы и приглашать желающих пройти обучение под чутким руководством наших инструкторов», - рассказала директор Новоузенского агротехнологического колледжа Любовь Разуваева.