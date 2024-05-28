Новоузенский техникум начнет готовить водителей востребованных категорий

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По поручению главы региона Романа Бусаргина закуплены новые автобусы для обучения водителей. Обучиться на права категории «D» теперь можно в Новоузенском агротехнологическом колледже.Напомним, в марте губернатор посетил Новоузенский район, одним из актуальных вопросов обсуждения с местными властями стало обеспечение муниципалитета кадрами. Ранее получить профессию водителя категории «D» жители могли только в Саратове. Сегодня такая возможность появилась не только у жителей Новоузенска, но и близлежащих районов – Александров Гай, Дергачи, Красный Кут и Питерка, которые смогут посещать местную автошколу в колледже.«Мы активно работаем над реализацией программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D». Такие специалисты востребованы и необходимы в нашем районе, поэтому после получения современных автобусов можно смело добавлять учебные группы и приглашать желающих пройти обучение под чутким руководством наших инструкторов», - рассказала директор Новоузенского агротехнологического колледжа Любовь Разуваева.