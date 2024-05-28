В Саратове прошёл региональный турнир фестиваля «Локобол-2024»
26 мая в Саратове прошел региональный турнир международного фестиваля «Локобол-2024» среди девушек 2012-2013 г. р.
С 2007 года «Локобол» проводят ОАО «Российские железные дороги», ФК «Локомотив» Москва и Детская футбольная лига России для детских футбольных команд.
В минувшее воскресенье саратовский стадион «Сокол» принял 16 женских команд из 8 районов Саратовской области. Одновременно на 4 площадках стадиона девочки сражались за право считаться лучшими футболистками региона.
Зрелищное мероприятие открывало зажигательное выступление образцово-показательного ансамбля эстрадного танца «Аssоль» под руководством Юлии Долгополовой.
Гостями фестиваля стали основатель турнира по дворовому футболу в Саратовской области Мозговой Николай Евстапович, родоначальник женского футбола в Саратовской области Чеботарев Сергей Пантелеевич, начальник дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги Арабханов Денис Мевленович.
«Главная цель нашего фестиваля, - отметил Денис Мевленович, - популяризация спорта в целом, привлечение молодёжи к здоровому образу жизни, выявление футбольных талантов среди детей и подростков, помощь в их реализации.
«Локобол» - это один из самых масштабных турниров в стране, генеральным спонсором которого является ОАО «Российские железные дороги». Наш фестиваль международный! В 2024 году под своими знаменами «Локобол» объединил более 40000 детей и подростков, более 3000 команд, и это не предел. Локобол - это путь в большой футбол!»
От себя Денис Мевленович пожелал спортсменам реализации талантов на поле, позитивных эмоций, больших побед, не бояться неудач, всегда подниматься и идти вперёд.
Высокую оценку организации турнира дал тренер команды из с. Новотулка Питерского района Султан Адылев, чья команда ежегодно принимает участие в региональном этапе фестиваля «Локобол».
«С каждым годом турнир проходит на все более высоком уровне. Мои девочки с большим энтузиазмом приезжают на «Локобол». Футбол - это не только мужской вид спорта, девчонки тоже хотят играть в него. Поэтому можно только поблагодарить организаторов и спонсоров за внимание к женскому футболу»,- сказал Султан Адылев.
На трибунах маленьких футболисток горячо поддерживали самые надежные и верящие в них болельщики - родители, бабушки и дедушки, братья и сестры. Над стадионом разлетались фанатские кричалки и речевки.
«Раньше я считала, что футбол - это не для девочек, - сказала бабушка футболистки Полины Медведевой Татьяна Медведева, - но внучка переубедила меня. И теперь я фанат футбола!»
«Локобол-2024» выдался горячим, азартным, непредсказуемым. По результатам турнира личные награды лучших игроков получили Неживущева Алена, Федулова Марика, Грибанова Полина, Дорж Кристина.
Победные места распределились таким образом: бронзовым призером регионального турнира фестиваля «Локобол-2024» стала команда «Волна», г. Саратов, серебро у футболисток «Бурана» из г. Балтай, а победителем турнира стала команда «Девятка» из Энгельса.
Поздравляем победителей, а вам предлагаем насладиться яркими моментами «Локобол-2024».
С 2007 года «Локобол» проводят ОАО «Российские железные дороги», ФК «Локомотив» Москва и Детская футбольная лига России для детских футбольных команд.
В минувшее воскресенье саратовский стадион «Сокол» принял 16 женских команд из 8 районов Саратовской области. Одновременно на 4 площадках стадиона девочки сражались за право считаться лучшими футболистками региона.
Зрелищное мероприятие открывало зажигательное выступление образцово-показательного ансамбля эстрадного танца «Аssоль» под руководством Юлии Долгополовой.
Гостями фестиваля стали основатель турнира по дворовому футболу в Саратовской области Мозговой Николай Евстапович, родоначальник женского футбола в Саратовской области Чеботарев Сергей Пантелеевич, начальник дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги Арабханов Денис Мевленович.
«Главная цель нашего фестиваля, - отметил Денис Мевленович, - популяризация спорта в целом, привлечение молодёжи к здоровому образу жизни, выявление футбольных талантов среди детей и подростков, помощь в их реализации.
«Локобол» - это один из самых масштабных турниров в стране, генеральным спонсором которого является ОАО «Российские железные дороги». Наш фестиваль международный! В 2024 году под своими знаменами «Локобол» объединил более 40000 детей и подростков, более 3000 команд, и это не предел. Локобол - это путь в большой футбол!»
От себя Денис Мевленович пожелал спортсменам реализации талантов на поле, позитивных эмоций, больших побед, не бояться неудач, всегда подниматься и идти вперёд.
Высокую оценку организации турнира дал тренер команды из с. Новотулка Питерского района Султан Адылев, чья команда ежегодно принимает участие в региональном этапе фестиваля «Локобол».
«С каждым годом турнир проходит на все более высоком уровне. Мои девочки с большим энтузиазмом приезжают на «Локобол». Футбол - это не только мужской вид спорта, девчонки тоже хотят играть в него. Поэтому можно только поблагодарить организаторов и спонсоров за внимание к женскому футболу»,- сказал Султан Адылев.
На трибунах маленьких футболисток горячо поддерживали самые надежные и верящие в них болельщики - родители, бабушки и дедушки, братья и сестры. Над стадионом разлетались фанатские кричалки и речевки.
«Раньше я считала, что футбол - это не для девочек, - сказала бабушка футболистки Полины Медведевой Татьяна Медведева, - но внучка переубедила меня. И теперь я фанат футбола!»
«Локобол-2024» выдался горячим, азартным, непредсказуемым. По результатам турнира личные награды лучших игроков получили Неживущева Алена, Федулова Марика, Грибанова Полина, Дорж Кристина.
Победные места распределились таким образом: бронзовым призером регионального турнира фестиваля «Локобол-2024» стала команда «Волна», г. Саратов, серебро у футболисток «Бурана» из г. Балтай, а победителем турнира стала команда «Девятка» из Энгельса.
Поздравляем победителей, а вам предлагаем насладиться яркими моментами «Локобол-2024».