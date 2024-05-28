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Подведены итоги регионального конкурса на лучший военно-патриотический клуб Саратовской области

Новости
Подведены итоги регионального конкурса на лучший военно-патриотический клуб Саратовской области


В Саратове завершился региональный конкурс на лучший военно-патриотический клуб (объединение) общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Конкурс проводился с целью вовлечения представителей гражданского общества в мероприятия патриотической направленности, сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, совершенных подвигах защитниками Отечества, противодействия попыткам фальсификации истории.
Участниками стали 23 военно-патриотических клуба Саратовской области, руководители клубов.
По результатам работы жюри победителем стал военно-патриотический клуб «ДОЛГ» Губернаторского колледжа. Второе место занял военно-патриотический клуб «Спарта» Лицея «Солярис». Третье место заняли военно-патриотическое детское общественное объединение «Жуковцы» средней школы № 51 г. Саратов и военно-патриотический клуб «Русич» центра развития дополнительного образования р.п. Новые Бурасы.
Победитель конкурса представит регион на окружном этапе.