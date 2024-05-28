В районы начала поступать новая дорожная техника

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В числе первых - отдаленные районы ( Перелюбский, Федоровский, Турковский).Напомним, в начале года губернатор Роман Бусаргин инициировал выделение из областного бюджета более 150 миллионов рублей на приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных районов и городских округов области.Исключений для районов не было, её должны были получить все. Причем, с учетом именно своих пожеланий, указанных в заявке. Поэтому технику, общим количеством 63 единицы, в городах, селах и рабочих поселках ждали.Сегодня первые районы, после прохождения всех обязательных процедур, начали получать новую технику. В их числе Базарно-Карбулакский, Новобурасский, Хвалынский, Перелюбский, Пугачевский, Федоровский, Турковский.Причем, Хвалынский и Пугачевский получили по две единицы. Такое же количество закупит Энгельсский район, Ртищевский, Петровский, Марксовский, Вольский."Теперь у нас будет надежная техника, которая поможет поддерживать порядок и чистоту на улицах, обеспечивать безопасность дорожного движения. Это важный шаг к улучшению качества жизни и повышению комфорта для всех жителей", - считает глава Пугачевского муниципального района Алексей Янин.Важно отметить, что решение губернатора по закупке специализированной техники было принято с учетом потребностей каждой территории.