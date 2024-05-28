Около 17 тысяч школьников принимают участие в ОГЭ по четырем предметам

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Сегодня на территории Саратовской области проходит основной государственный экзамен по обществознанию, биологии, химии и информатике.На экзамены зарегистрировано около 17 тысяч девятиклассников: информатика - 3367 участника, биология - 3909 участников, химия - 1035 и обществознание - 8664 выпускников.Для проведения экзамена задействовано 142 пункта проведения экзаменов.Результаты будут известны не позднее 7 июня 2024 года на сайте sarrcoko.ru/oge/results/.