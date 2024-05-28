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Подведены итоги регионального конкурса на лучший военно-патриотический клуб Саратовской области
16:00 | 27 мая
В районы начала поступать новая дорожная техника
15:00 | 27 мая
Около 17 тысяч школьников принимают участие в ОГЭ по четырем предметам
14:00 | 27 мая
В этом году будет произведено 35 тысяч холодильников марки «Саратов»
13:00 | 27 мая
На казачий фестиваль съехались участники из Самары, Ульяновска, Волгограда и Уральска
12:00 | 27 мая
В «День велосипедиста» пройдет велосипедная гонка в Саратове
11:30 | 27 мая
С начала года в регионе зарегистрировано более 5 тысяч новых предпринимателей
10:30 | 27 мая
Космонавты с борта МКС пожелали студентам в Саратове стать ближе к звездам
09:52 | 27 мая
Команда Саратовской области завоевала второе общекомандное место в турнире памяти С.Р. Ахмерова
12:30 | 25 мая
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Около 17 тысяч школьников принимают участие в ОГЭ по четырем предметам

Новости
Около 17 тысяч школьников принимают участие в ОГЭ по четырем предметам


Сегодня на территории Саратовской области проходит основной государственный экзамен по обществознанию, биологии, химии и информатике.

На экзамены зарегистрировано около 17 тысяч девятиклассников: информатика - 3367 участника, биология - 3909 участников, химия - 1035 и обществознание - 8664 выпускников.

Для проведения экзамена задействовано 142 пункта проведения экзаменов.

Результаты будут известны не позднее 7 июня 2024 года на сайте sarrcoko.ru/oge/results/.