В этом году будет произведено 35 тысяч холодильников марки «Саратов»

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«Обсудили с руководством завода планы на будущее и кадровую обеспеченность. Сейчас здесь есть много вакансий. Требуются наладчики высокоточного оборудования, регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, токари. Налажено взаимодействие с техникумами, колледжами и вузами. Только в этом году сюда трудоустроились 10 молодых специалистов. Все они получили единовременную выплату, которая была введена в Саратовской области для поддержки выпускников, решивших устроиться на промышленные предприятия. Совсем недавно выделяли на эти цели дополнительно 10 млн рублей.Профильный блок Правительства области всегда находится на связи с руководством компании по вопросу предоставления мер государственной поддержки. В частности, в прошлом году ООО «СЭПО-ЗЭМ» была предоставлена субсидия на модернизацию оборудования»,- сообщил губернатор в своем телеграм-канале.