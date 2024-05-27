На казачий фестиваль съехались участники из Самары, Ульяновска, Волгограда и Уральска

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Мероприятие проводится уже в пятый раз при поддержке Окружного казачьего общества области и министерства внутренней политики и общественных отношений области, в рамках проекта АНО «Саратовский центр казачьей культуры», который в 2023 году получил поддержку в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций. Основной целью фестиваля является сохранение, популяризация и развитие самобытной казачьей культуры и традиций.В открытии фестиваля приняла участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина. Она зачитала приветственный адрес Губернатора области участникам и гостям фестиваля.Мероприятие зарекомендовало себя одним из ярких и интересных событий и год от года привлекает все большее количество гостей и участников из других российских регионов. Сохранение культурного наследия и самобытных традиций российского казачества, дружественных связей между субъектами Российской Федерации, преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи - одна их приоритетных задач, стоящих в повестке дня в настоящее время. Уверен, этнофестиваль "Казачий Вар - Шермиции" будет способствовать решению этих задач- отмечается в приветственном адресе главы региона.Участниками фестиваля стали творческие коллективы из Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ульяновской области, а также из г. Уральска Республики Казахстан. В рамках фестиваля состоялись спортивные, соревнования по рубке шашкой в пешем строю, рубке бутылок, ножевом бою, метанию ножей по мишеням, гиревому спорту, борьбе на поясах, разборке – сборке автомата, метанию камней по «Болвану» и многое другое.