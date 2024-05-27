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В «День велосипедиста» пройдет велосипедная гонка в Саратове

Новости
В «День велосипедиста» пройдет велосипедная гонка в Саратове

1 июня в Саратове пройдёт III Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная Международному дню велосипедиста.

В 11.00 на Набережной Космонавтов от площади Петра Первого стартует велопарад для всех желающих по улицам города Саратова.

В 12.00 на нижнем ярусе Набережной Космонавтов стартуют спортивные соревнования в дисциплинах «маунтинбайк» и «шоссе, групповая гонка», победители и призёры которой будут награждены медалями и грамотами.

День велосипедиста - традиционная велосипедная гонка, которая с каждым годом привлекает все больше и больше любителей велоспорта по всей стране.