В «День велосипедиста» пройдет велосипедная гонка в Саратове
1 июня в Саратове пройдёт III Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная Международному дню велосипедиста.
В 11.00 на Набережной Космонавтов от площади Петра Первого стартует велопарад для всех желающих по улицам города Саратова.
В 12.00 на нижнем ярусе Набережной Космонавтов стартуют спортивные соревнования в дисциплинах «маунтинбайк» и «шоссе, групповая гонка», победители и призёры которой будут награждены медалями и грамотами.
День велосипедиста - традиционная велосипедная гонка, которая с каждым годом привлекает все больше и больше любителей велоспорта по всей стране.