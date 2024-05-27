В «День велосипедиста» пройдет велосипедная гонка в Саратове

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1 июня в Саратове пройдёт III Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная Международному дню велосипедиста.В 11.00 на Набережной Космонавтов от площади Петра Первого стартует велопарад для всех желающих по улицам города Саратова.В 12.00 на нижнем ярусе Набережной Космонавтов стартуют спортивные соревнования в дисциплинах «маунтинбайк» и «шоссе, групповая гонка», победители и призёры которой будут награждены медалями и грамотами.День велосипедиста - традиционная велосипедная гонка, которая с каждым годом привлекает все больше и больше любителей велоспорта по всей стране.