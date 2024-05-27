С начала года в регионе зарегистрировано более 5 тысяч новых предпринимателей

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Вопросы поддержки бизнеса и дальнейшего развития предприятий обсудили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Полина Московская.На сегодняшний день в Саратовской области ведут предпринимательскую деятельность 371,5 тысячи человек. Это треть от занятых в экономике региона и на 38 тысяч человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большая часть из них – самозанятые (порядка 117,8 тысяч человек). За 4 месяца создано свыше 5 тысяч коммерческих организаций и ИП.Основную помощь предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес». В этом году его услугами воспользовались свыше тысячи человек. Для бизнесменов проводят обучающие курсы, помогают в продвижении продукции, консультируют по различным вопросам. Глава региона подчеркнул, что необходимо постоянно находиться в диалоге с предпринимателями и вырабатывать актуальные решения для их поддержки.«В Саратовской области важно создавать комфортные условия для предпринимателей. Все меры поддержки необходимо регулярно актуализировать исходя из запросов бизнеса. Нам нужны новые рабочие места с хорошей заработной платой. Все это позволит укрепить социально-экономическое положение области», - сказал Роман Бусаргин и отметил, что к обсуждению мер поддержки можно также привлекать совет по молодежному предпринимательству, который был создан в этом году.