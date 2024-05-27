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Космонавты с борта МКС пожелали студентам в Саратове стать ближе к звездам

Новости
Космонавты с борта МКС пожелали студентам в Саратове стать ближе к звездам


Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые сейчас находятся на МКС, записали приветствие к участникам XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Саратове. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина и проходит под девизом «Студвесна. Ближе к звездам».

Олег Кононенко отметил, что каждый год на студенческой весне появляются новые и яркие таланты.

«Именно в Саратове каждый из вас сможет стать ближе к звездам», - подчеркнул он.

Николай Чуб пожелал участникам никогда не сдаваться, достигать высоких результатов, и самое главное – получать удовольствие от того, что они создают.

«Мечтайте и стремитесь. Удачи на вашем творческом пути», - сказал он.

Напомним, фестиваль «Российская студенческая весна» в Саратове продлится до 1 июня. Участие в мероприятии принимают свыше 3 тысяч человек со всей страны, в том числе и из новых регионов.