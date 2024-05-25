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В Саратовской области сохраняется тенденция к снижению уровня бедности

Новости


В 2023 году уровень бедности в Саратовской области снизился на 0,4% и составил 12,5% от общей численности населения. Этот показатель является историческим минимумом с момента его наблюдения. Такие данные приводит Росстат в своем ежегодном отчете.


Тенденция к ежегодному снижению уровня бедности сохраняется с 2019 года – тогда уровень бедности составлял 15,8%.

«Повышению доходов населения во многом способствуют меры социальной поддержки. Например, введение единого универсального пособия для беременных женщин и семей с детьми. Кроме того, доказала свою эффективность практика заключения социальных контрактов, которые позволяют увеличить доходы в долгосрочной перспективе. В этом году уже заключено почти 1,6 тысячи социальных контрактов, причем большинство из них – на поддержку на время поиска работы», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Напомним, по определению статистики, для расчета уровня бедности берется денежный доход граждан ниже регионального прожиточного минимума.