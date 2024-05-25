Представитель Исторического парка завоевала гран-при областного конкурса «Лучший музейный работник»

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Торжественная церемония награждения состоялась 23 мая 2024 г. в конференц-зале Исторического парка «Россия — Моя история» и была приурочена к Международному дню музеев.Заместитель директора по научной работе Исторического парка Ольга Гришанина стала единственным музейным работником региона, в чьей коллекции профессиональных наград это уже третья статуэтка музы истории Клио — специального приза конкурса. Так высоко члены жюри и министерство культуры оценили ее вклад в 2022-2023 годах в развитие музейного дела Саратовской области. За это время под руководством Ольги Васильевны были реализованы масштабные проекты:— мультимедийный проект «Достойны звания Героя...», впервые объединивший документальные сведения более чем о 500 саратовцах и уроженцах нашего региона — Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях России и Героях Труда Российской Федерации;— уникальная передвижная выставка «Вехи истории Саратовской епархии в антиминсах: пастыри, храмы, события» на основе научного исследования антиминсов XIX-XXI вв.;— выставочный проект к 100-летию архиепископа Саратовского и Вольского Пимена (Хмелевского): Архиепископ Пимен (Хмелевской): эпоха, труды, люди»;— открыт первый в России музей истории специальной военной операции, который является филиалом Исторического парка.