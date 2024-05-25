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Карта жителя Саратовской области стала победителем Всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital

Новости
Карта жителя Саратовской области стала победителем Всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital

На форуме «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей премии CIPR Digital-2024. В номинации «Умный город и ЖКХ» победителем стала Карта жителя Саратовской области.

Четвертая ежегодная премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. В премии участвовали компании, ведомства, субъекты РФ, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных.

Всего на премию CIPR Digital в 2024 году было подано 480 заявок, из которых 458 вошли в лонг-лист в 13 номинациях по итогам технического отбора. Они прошли экспертное голосование участников ЦИПР, победители были отобраны членами жюри, состоящего из государственных деятелей, курирующих развитие цифровых технологий и экономики данных, а также из представителей профильных ассоциаций.

Проект «Карта жителя Саратовской области» был представлен в двух номинациях: «Лучший кейс региональной цифровизации» и «Умный город и ЖКХ».

«Цифровой сервис «Карта жителя Саратовской области» был запущен в конце 2023 года, в апреле текущего года для граждан заработал портал картажителя64.рф. Проект обладает высокой социальной значимостью, так как решает ряд важных для региона задач по цифровизации мер соцподдержки и активно набирает популярность среди жителей.

Не так давно проект занял 3 место в номинации «Универсальные сервисы» во второй Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», а сегодня его признали лучшим на ЦИПРе. Спасибо за доверие, будем продолжать в том же духе!» - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.