Выпускница Саратовского областного базового медицинского колледжа награждена государственной наградой

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«Мария окончила отделение «Лечебное дело» в 2019 году и работала в службе скорой и неотложной помощи Саратова. Мы не удивились, что она подписала контракт и ушла служить военным фельдшером. За время обучения Мария показывала отличную успеваемость по всем предметам, углубленно изучала хирургию и терапию, получала отличные отзывы во время прохождения производственной практики. Была активным участником волонтерского движения, помогала в организации, и сама являлась активным участником целого ряда разноплановых мероприятий. Недавно она приезжала к нам в колледж и поделилась со студентами опытом оказания медицинской помощи, рассказала о психологической поддержке раненых военнослужащих и мирных жителей», - прокомментировал директор колледжа Игорь Морозов.«Поздравляем Марию с заслуженной наградой, желаем ей здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой! Пусть ее знания и опыт помогут сохранить еще не одну жизнь, и пусть она бережет себя. Даже если бы она не получила никакой награды, она для всех нас и для своих родителей уже герой, человек, которому душевное беспокойство не позволило остаться дома», - поздравил министр здравоохранения области Олег Костин.Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.