25 Мая 2024 СУББОТА
Новости
18:30 | 24 мая
Представитель Исторического парка завоевала гран-при областного конкурса «Лучший музейный работник»
17:58 | 24 мая
В Саратовской области сохраняется тенденция к снижению уровня бедности
17:00 | 24 мая
Карта жителя Саратовской области стала победителем Всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital
16:00 | 24 мая
Выпускница Саратовского областного базового медицинского колледжа награждена государственной наградой
15:00 | 24 мая
В Саратове пройдет ежегодная конференция креативных индустрий
14:00 | 24 мая
В Год Семьи в Российской студенческой весне примет участие волонтерская династия
13:00 | 24 мая
Повышение заработной платы сотрудникам «Противопожарной службы области» - долгожданная и существенная мера поддержки
12:00 | 24 мая
Саратовская область за 2 года поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге качества жизни
11:00 | 24 мая
Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей
10:00 | 24 мая
Количество самозанятых в Саратовской области выросло в 12 раз
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Выпускница Саратовского областного базового медицинского колледжа награждена государственной наградой

Новости
Мария К. служит фельдшером в медицинской роте в зоне СВО. Она отправилась туда по собственному желанию, подписав контракт. За время службы она вынесла с передовой и оказала медицинскую помощь более 50 раненым солдатам. За проявленный героизм и мужество награждена медалью «За спасение погибавших».



«Мария окончила отделение «Лечебное дело» в 2019 году и работала в службе скорой и неотложной помощи Саратова. Мы не удивились, что она подписала контракт и ушла служить военным фельдшером. За время обучения Мария показывала отличную успеваемость по всем предметам, углубленно изучала хирургию и терапию, получала отличные отзывы во время прохождения производственной практики. Была активным участником волонтерского движения, помогала в организации, и сама являлась активным участником целого ряда разноплановых мероприятий. Недавно она приезжала к нам в колледж и поделилась со студентами опытом оказания медицинской помощи, рассказала о психологической поддержке раненых военнослужащих и мирных жителей», - прокомментировал директор колледжа Игорь Морозов.

«Поздравляем Марию с заслуженной наградой, желаем ей здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой! Пусть ее знания и опыт помогут сохранить еще не одну жизнь, и пусть она бережет себя. Даже если бы она не получила никакой награды, она для всех нас и для своих родителей уже герой, человек, которому душевное беспокойство не позволило остаться дома», - поздравил министр здравоохранения области Олег Костин.

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.