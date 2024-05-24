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В Саратове пройдет ежегодная конференция креативных индустрий

Новости
В Саратове пройдет ежегодная конференция креативных индустрий


30 мая состоится ежегодная конференция креативных индустрий для самозанятых — #CreaTIV.

Опытные эксперты проведут мастер-классы и лекции. Участники мероприятия смогут получить ответы на свои вопросы, ценные советы для развития бизнеса.

Время и место проведения: Саратов, ул. Чернышевского, д. 61 (гостиница «Олимпия»). Начало в 13.00.

Регистрация на участие доступна по ссылке: https://forms.gle/SNKXt4ihtZye4fse9

Мероприятие организовано Центром предпринимателя «Мой бизнес» при поддержке Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации молодых предпринимателей».

Напомним, креативные индустрии стали новым направлением развития региона в этом году. Саратовская область была включена в число пилотных регионов, внедряющих Стандарт развития креативных (творческих) индустрий.