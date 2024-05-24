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В Год Семьи в Российской студенческой весне примет участие волонтерская династия

Новости
В Год Семьи в Российской студенческой весне примет участие волонтерская династия


В Саратове завершилось обучение волонтёрского корпуса XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Среди волонтеров – целая семейная династия – семья Осиповых из Самары.

«Со школьных лет занималась спортом, общественной деятельностью и добровольчеством. Самыми первыми из крупных мероприятий, в которых принимала участие в качестве тим-лидера были Универсиада в Казани, Паралимпийские игры в Сочи, а после возглавила «Студенческий Совет Самарской области. Я продолжаю заниматься добровольчеством: руковожу региональным Волонтёрским штабом в Самаре. Сейчас работаю в Самарском национальном исследовательском университете, директором Волонтерского центра Самарского университета», – рассказывает волонтёр Студвесны Анна Осипова.

В этом году Анна вдохновила на участие в работе волонтёрского корпуса своих родителей: папа Виктор Осипов – спасатель, мама Наталья Осипова – преподаватель по классу фортепиано.

«Наша семья всегда готова дарить добро и помогать. Родители в 2024 году неоднократно принимали участие в качестве волонтеров в Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Им также понравилась царившая там молодежная, творческая, обучающая атмосфера. Сохранение семейных традиций и ценностей является главным нашим приоритетом. Поэтому вместе приняли решение подать заявку на Российскую студенческую весну в Саратове. Уверена, здесь мы будем получать и дарить добро и удовольствие от позитивного настроя, командного общения», – рассказывает Анна Осипова.

Напомним, участниками фестиваля станут более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более 80 регионов России. Финал фестиваля пройдёт 31 мая в Саратове в рамках празднования Дня рождения Российского Союза Молодежи и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов.