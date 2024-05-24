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Повышение заработной платы сотрудникам «Противопожарной службы области» - долгожданная и существенная мера поддержки

Новости
Повышение заработной платы сотрудникам «Противопожарной службы области» - долгожданная и существенная мера поддержки


«На территории региона функционируют 75 пожарных постов. Личный состав всех подразделений насчитывает свыше 500 человек, и практически каждый из них служит в родном селе или поселке. У нас даже есть примеры преемственности поколений», - говорит руководитель ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» Дмитрий Фролов.
Подразделения службы прикрывают не только сельскохозяйственные территории, лесные массивы, домовладения, но и социально значимые учреждения, в том числе 19 областных объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. «Помимо этого, пожарные выезжают на сложные ДТП, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Повышение заработной платы для наших сотрудников, которое стало возможным благодаря инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, – долгожданная и очень существенная мера поддержки, особенно для тех, кто посвятил работе в противопожарной службе значительную часть своей жизни», - отметил Фролов.