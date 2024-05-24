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Саратовская область за 2 года поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге качества жизни

Новости
Саратовская область за 2 года поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге качества жизни


Агентство стратегических инициатив подготовило Рейтинг качества жизни регионов – 2023. Саратовская область улучшила свои показатели сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 51 на 37 место. Напомним, по итогам 2022 года регион улучшал показатели на 20 позиций, поднявшись с 71 места на 51.

Рейтинг качества жизни оценивает усилия региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жителей по 10 направлениям: медицинское обслуживание; социальная защита; инклюзивность и равенство; образование и развитие; жилье и инфраструктура; потребление и досуг; чистота и экология; безопасность; государственные услуги и сервисы; возможности для работы и своего дела.

«По некоторым показателям, таким как: процент детей, посещающих детские сады, число обучающихся школьников в первую смену, доступность товаров первой необходимости в селе, количество граждан, регулярно занимающихся спортом – наша область вырвалась в десятку лидирующих регионов. В целом по рейтингу всего лишь за 2 года регион поднялся более чем на 30 позиций. Это отражает реальную работу органов власти, намеченную губернатором Романом Бусаргиным для социально-экономического развития региона. Исполнение национальных проектов, инициированных Президентом, региональные программы, новые меры поддержки граждан – это лишь малая часть», – считает Иван Бирюлин, заведующий кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС.

Напомним, ранее Саратовская область вошла в топ-15 субъектов РФ рейтинга инвестиционной привлекательности-2023 . За год регион поднялся на 5 позиций и занял 13-е место по оценке экспертов АСИ.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляет лучшие практики и конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В состав рейтинга входят 67 показателей по 4 направлениям – институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, регуляторная среда, поддержка МСП.