24 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 24 мая
В Саратове пройдет ежегодная конференция креативных индустрий
14:00 | 24 мая
В Год Семьи в Российской студенческой весне примет участие волонтерская династия
13:00 | 24 мая
Повышение заработной платы сотрудникам «Противопожарной службы области» - долгожданная и существенная мера поддержки
12:00 | 24 мая
Саратовская область за 2 года поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге качества жизни
11:00 | 24 мая
Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей
10:00 | 24 мая
Количество самозанятых в Саратовской области выросло в 12 раз
09:00 | 24 мая
Финалисты «Цифрового ветра» получили награды
19:55 | 23 мая
В Саратове открылась книжная ярмарка
18:15 | 23 мая
Эксперты: автовладельцы предпочитают заранее покупать шины
18:00 | 23 мая
В Алгайской школе увеличат количество учебных мест за счет перепрофилирования помещений
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей

Новости
Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей

Министерство образования области информирует о начале конкурса на присуждение премий лучшим учителям Саратовской области за достижения в педагогической деятельности в 2024 году.

Напомним, указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 учреждены 1250 премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей каждая. Указанные премии налогообложению не подлежат.

В 2024 году приказом Минпросвещения России для Саратовской области установлена квота в количестве 17 премий.

В конкурсе могут принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация.

Конкурсный отбор предусматривает оценку деятельности учителей экспертной группой конкурсной комиссии.

Подать документы с 27 мая по 5 июня. И по электронной почте- не позднее 5 июня.

Документы для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с установленными требованиями, предоставляются лично, либо направляются в адрес конкурсной комиссии по почте с уведомлением о вручении (по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32) или направляются на электронный адрес: konkurs2024@minobr.saratov.gov.ru (с последующим предоставлением на бумажном носителе в срок не позднее 5 июня).

Порядок проведения в Саратовской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году можно скачать на сайте министерства образования области ( http://minobr.saratov.gov.ru/projects/podderzhka-luchshikh-uchiteley/index.php?sphrase_id=420650).