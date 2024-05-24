Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей

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Министерство образования области информирует о начале конкурса на присуждение премий лучшим учителям Саратовской области за достижения в педагогической деятельности в 2024 году.Напомним, указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 учреждены 1250 премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей каждая. Указанные премии налогообложению не подлежат.В 2024 году приказом Минпросвещения России для Саратовской области установлена квота в количестве 17 премий.В конкурсе могут принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация.Конкурсный отбор предусматривает оценку деятельности учителей экспертной группой конкурсной комиссии.Подать документы с 27 мая по 5 июня. И по электронной почте- не позднее 5 июня.Документы для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с установленными требованиями, предоставляются лично, либо направляются в адрес конкурсной комиссии по почте с уведомлением о вручении (по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Соляная, 32) или направляются на электронный адрес: konkurs2024@minobr.saratov.gov.ru (с последующим предоставлением на бумажном носителе в срок не позднее 5 июня).Порядок проведения в Саратовской области конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году можно скачать на сайте министерства образования области ( http://minobr.saratov.gov.ru/projects/podderzhka-luchshikh-uchiteley/index.php?sphrase_id=420650).