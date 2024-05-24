Количество самозанятых в Саратовской области выросло в 12 раз

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Министр экономического развития области Андрей Разборов и руководитель центра «Мой бизнес» Екатерина Асташкина рассказали о поддержке бизнеса в регионе в ходе прямого эфира в официальном госпаблике «Саратовская область».Министр отметил, что на территории региона оказывается широкий комплекс мер государственной поддержки для субъектов бизнеса, самозанятых и физических лиц в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство», также предусмотрен целый ряд налоговых преференций, снижается административная нагрузка на бизнес.Одной из наиболее востребованных мер поддержки Андрей Разборов назвал финансовую.«В 2024 году увеличено финансирование на предоставление предпринимателям области субсидии на развитие лизинга основных средств до 30 млн рублей. Это исключительно региональная мера поддержки. В этом году, учитывая высокую потребность, по инициативе Губернатора Романа Бусаргина объем финансирования увеличен на 10 млн рублей по сравнению с предыдущим годом», - отметил министр.Социальным и молодым предпринимателям предоставляются гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В части заемного финансирования востребованы микрозаймы Фонда микрокредитования области в размере до 5 млн рублей со ставками от 1 до 12% годовых. В прошлом году Фонд предоставил 193 микрозайма на общую сумму 382,8 млн рублей.В регионе активно ведется работа по созданию комфортной бизнес-среды, что оказывает влияние, в том числе на количество субъектов МСП.«Рост числа индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом составил 6,8%. С начала текущего года отмечается положительная тенденция по увеличению числа юридических лиц, также продолжается динамичный рост числа самозанятых граждан. В сравнении с апрелем прошлого года их количество выросло в 1,5 раза, а по сравнению с началом 2021 года – почти в 12 раз», - подчеркнул Андрей Разборов.Большой блок работы ведется в части поддержки начинающих предпринимателей.«2024 год стал для Центра «Мой бизнес» годом поддержки и развития молодежного предпринимательства. Центром реализуется программа «Мой бизнес-старт», которая включает цикл мероприятий по вопросам открытия бизнеса. Помимо этого, проводятся профориентационные экскурсии студентов на ведущие производства области, интерактивные форматы взаимодействия с целевой аудиторией при помощи чат-ботов и крупные региональные форумы с привлечением бизнес-экспертов области. На сегодняшний день прошло 16 из 55 запланированных мероприятий с общим охватом более 800 молодых людей», - рассказала Екатерина Асташкина.Центр «Мой бизнес» и организации инфраструктуры поддержки предпринимательства продолжат предоставлять услуги на безвозмездной или льготной основе. Особое внимание будет уделено доступности мер поддержки для предпринимателей путем предоставления электронных услуг через Цифровую платформу МСП.рф.