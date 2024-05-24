Финалисты «Цифрового ветра» получили награды

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В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная церемония награждения финалистов ежегодного Международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2024».Организатором «Цифрового ветра» уже 23 года выступает СГТУ. Конкурс проводится при поддержке министерства цифрового развития и связи области. Цель «Цифрового ветра» – привлечение внимания школьников и студентов к современным информационным технологиям, приобретение конкурсантами практических навыков работы с программным обеспечением, раскрытие творческих способностей и интеллектуального потенциала молодежи.Конкурс включал 5 заочных номинаций, два очных хакатона: хакатон по веб-разработке «Цифровой ВУЗ» и Всероссийский хакатон по трехмерному моделированию и визуализации «3D-день/3D-ночь», специальную номинацию Минцифры Саратовской области «Карта жителя Саратовской области», Всероссийский фестиваль медиа-технологий «Клип-класс», а также специальную номинацию «За художественный вкус». В каждой из номинаций было представлено несколько возрастных категорий.В этом году на заочные номинации конкурса прислали свыше трех тысяч проектов. Дипломов и призов удостоились более 80 финалистов. Региональные туры конкурса проводились в Саратове, Липецке, Пензе.В рамках конкурса также проводится Всероссийский IT-марафон «Цифровой ветер». Это серия мастер-классов по технологиям программирования и цифровым искусствам для школьников и студентов. Спикерами марафона являются ведущие специалисты IT-компаний, рекламных и дизайнерских агентств. В этом году марафон включил 20 тематических мастер-классов.Первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова выразила благодарность техническому университету за организацию «Цифрового ветра», предоставляющего творческим молодым людям отличную возможность успешно развиваться в IT-сфере и стать в дальнейшем востребованными IT-специалистами, программистами, разработчиками, дизайнерами, маркетологами, медиа-специалистами.«В этом году министерство цифрового развития и связи подготовило две специальные номинации. Одна из них – «Карта жителя Саратовской области». Участники номинации предоставили макеты банковской карты для этого проекта. Из 65 работ были выбраны три лучшие в каждой возрастной категории. Вторая номинация связана с поддержкой информационного пространства, развитием медиа-технологий. Оценивались официальные странички органов власти и государственных организаций в социальных сетях», – сказала Анастасия Черепанова.