24 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 24 мая
В Саратове пройдет ежегодная конференция креативных индустрий
14:00 | 24 мая
В Год Семьи в Российской студенческой весне примет участие волонтерская династия
13:00 | 24 мая
Повышение заработной платы сотрудникам «Противопожарной службы области» - долгожданная и существенная мера поддержки
12:00 | 24 мая
Саратовская область за 2 года поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге качества жизни
11:00 | 24 мая
Лучшие педагоги области получат премию в размере 200 тысяч рублей
10:00 | 24 мая
Количество самозанятых в Саратовской области выросло в 12 раз
09:00 | 24 мая
Финалисты «Цифрового ветра» получили награды
19:55 | 23 мая
В Саратове открылась книжная ярмарка
18:15 | 23 мая
Эксперты: автовладельцы предпочитают заранее покупать шины
18:00 | 23 мая
В Алгайской школе увеличат количество учебных мест за счет перепрофилирования помещений
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Финалисты «Цифрового ветра» получили награды

Новости
Финалисты «Цифрового ветра» получили награды

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная церемония награждения финалистов ежегодного Международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2024».

Организатором «Цифрового ветра» уже 23 года выступает СГТУ. Конкурс проводится при поддержке министерства цифрового развития и связи области. Цель «Цифрового ветра» – привлечение внимания школьников и студентов к современным информационным технологиям, приобретение конкурсантами практических навыков работы с программным обеспечением, раскрытие творческих способностей и интеллектуального потенциала молодежи.

Конкурс включал 5 заочных номинаций, два очных хакатона: хакатон по веб-разработке «Цифровой ВУЗ» и Всероссийский хакатон по трехмерному моделированию и визуализации «3D-день/3D-ночь», специальную номинацию Минцифры Саратовской области «Карта жителя Саратовской области», Всероссийский фестиваль медиа-технологий «Клип-класс», а также специальную номинацию «За художественный вкус». В каждой из номинаций было представлено несколько возрастных категорий.

В этом году на заочные номинации конкурса прислали свыше трех тысяч проектов. Дипломов и призов удостоились более 80 финалистов. Региональные туры конкурса проводились в Саратове, Липецке, Пензе.

В рамках конкурса также проводится Всероссийский IT-марафон «Цифровой ветер». Это серия мастер-классов по технологиям программирования и цифровым искусствам для школьников и студентов. Спикерами марафона являются ведущие специалисты IT-компаний, рекламных и дизайнерских агентств. В этом году марафон включил 20 тематических мастер-классов.

Первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова выразила благодарность техническому университету за организацию «Цифрового ветра», предоставляющего творческим молодым людям отличную возможность успешно развиваться в IT-сфере и стать в дальнейшем востребованными IT-специалистами, программистами, разработчиками, дизайнерами, маркетологами, медиа-специалистами.

«В этом году министерство цифрового развития и связи подготовило две специальные номинации. Одна из них – «Карта жителя Саратовской области». Участники номинации предоставили макеты банковской карты для этого проекта. Из 65 работ были выбраны три лучшие в каждой возрастной категории. Вторая номинация связана с поддержкой информационного пространства, развитием медиа-технологий. Оценивались официальные странички органов власти и государственных организаций в социальных сетях», – сказала Анастасия Черепанова.